15.12.2017 | 13:35

Спасский районный суд признал жителя Республики Мордовия виновным в мелком хищении чужого имущества.

Мужчина ехал мимо плодового сада, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью, и решил набрать яблок. Оставив машину в поле, он отправился вглубь посадок, наполнил захваченные с собой мешки плодами и отнес их в машину.

Однако похрустеть сочным румяным яблочком ему не удалось: к автомобилю подошли полицейские и составили на задержанного с поличным похитителя фруктов протокол. Всего мужчина набрал 64,5 кг плодов стоимостью 35 рублей за 1 кг на общую сумму 2 257 рублей 50 копеек.

В судебном заседании яблочный воришка полностью признал вину, пояснив, что считал сад открытым для всех желающих. Он попросил назначить минимальное наказание в виде штрафа.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины и раскаяние, материальное положение, отсутствие работы.

«Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в Спасском районном суде.

Это уже не первый случай, когда жители соседнего региона, не имеющие к садоводству никакого отношения, наведываются в Спасский район, чтобы воспользоваться трудолюбиво выращенным урожаем яблок.

Так, в августе 2015 года 35-летний житель Мордовии украл из сада в Спасском районе более 27 килограммов плодов, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Неделей раньше в том же саду были предотвращены сразу две кражи фруктов. Причем яблочными ворами также оказались жители Мордовии. Один из них пытался похитить 82 килограмма. В багажнике машины второго задержанного полицейские обнаружили 120 кг фруктов.

В сентябре стражи порядка вновь задержали гостей из Мордовии, которые часом раньше похитили 88 кг яблок из плодового сада в селе Липлейка.