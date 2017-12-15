15.12.2017 | 16:49

В 2017 году в ряды работников здравоохранения Пензенской области влились более 330 врачей. Это почти в два раза больше, чем в 2016-м. В зале филармонии прошло торжественное посвящение молодых специалистов в профессию.

Кстати, некоторые из собравшихся в зале предпочли трудиться не в городе, а на селе.

«Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациентам», - поклялись молодые профессионалы.

«На каждом личном приеме, который я провожу в муниципальных образованиях, люди поднимают вопрос по укомплектованности больниц, поликлиник, амбулаторий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов. Люди нуждаются в вас», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В нынешнем году работать в глубинку отправился 71 человек. Все они, согласно федеральной программе «Земский доктор», получили по миллиону рублей.

Среди этих профессионалов - врач-психиатр Евгений Сазанов, который теперь трудится в Кузнецком районе. Деньги он направит на решение жилищных проблем.

«На квартиру, естественно, куда еще. Что молодому еще нужно? Квартира», - поделился планами врач.

Кроме того, в регионе оказывается поддержка молодым специалистам, которые при трудоустройстве получают из областного бюджета так называемые подъемные. Сертификаты на 150 тысяч рублей каждый им вручил председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.