15.12.2017 | 13:47

В пятницу, 15 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился, чтобы работы на стадионе «Зенит» велись в две смены.

В настоящее время на объекте полностью выполнена стяжка полов всех этажей, штукатурка и шпатлевка стен, разводка электроснабжения, завершен монтаж оборудования котельной и произведен пуск тепла. Подрядчик приступил к укладке керамогранита на полах и плитки на стенах санитарных помещений.

«Осмотрев административное здание, градоначальник обратил внимание на необходимость своевременного укомплектования системы вентиляции и подъемного устройства для маломобильных групп», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены», - заключил Виктор Кувайцев.