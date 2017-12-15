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Общество | В административном здании комплекса «Зенит» включили отопление

15.12.2017|13:47
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В пятницу, 15 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился, чтобы работы на стадионе «Зенит» велись в две смены.

В настоящее время на объекте полностью выполнена стяжка полов всех этажей, штукатурка и шпатлевка стен, разводка электроснабжения, завершен монтаж оборудования котельной и произведен пуск тепла. Подрядчик приступил к укладке керамогранита на полах и плитки на стенах санитарных помещений.

«Осмотрев административное здание, градоначальник обратил внимание на необходимость своевременного укомплектования системы вентиляции и подъемного устройства для маломобильных групп», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены», - заключил Виктор Кувайцев.

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Гость|15.12.2017 15:07|

Неужели еще кто-то надеется, что к нам приедет какая-то сборная? Дай Бог, чтобы доделали вообще, и в будущем эта база использовалась по назначению

Имя: Гость
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