В пятницу, 15 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился, чтобы работы на стадионе «Зенит» велись в две смены.
В настоящее время на объекте полностью выполнена стяжка полов всех этажей, штукатурка и шпатлевка стен, разводка электроснабжения, завершен монтаж оборудования котельной и произведен пуск тепла. Подрядчик приступил к укладке керамогранита на полах и плитки на стенах санитарных помещений.
«Осмотрев административное здание, градоначальник обратил внимание на необходимость своевременного укомплектования системы вентиляции и подъемного устройства для маломобильных групп», - сообщили в пресс-службе мэрии.
«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены», - заключил Виктор Кувайцев.
Неужели еще кто-то надеется, что к нам приедет какая-то сборная? Дай Бог, чтобы доделали вообще, и в будущем эта база использовалась по назначению