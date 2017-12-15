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Общество | Главная награда «Предпринимателя года» досталась гендиректору «Термодома»

15.12.2017|12:56
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В четверг, 14 декабря, в Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров XVII регионального конкурса «Предприниматель года».

Лучших определяли в номинациях: «Стабильность в бизнесе», «Открытие года», «Выбор банка», «Голос прессы», «Профи» и «Предприниматель года - 2017». Лауреаты определялись путем опроса банкиров, журналистов и самих бизнесменов.

Ну а главным призом стал кубок победителя. Его вручают лучшим из лучших - за эту награду борются лишь победители ежегодного конкурса. В 2017 году, так же как и в 2016-м, кубок вручили генеральному директору компании «Термодом» Рафику Ибрагимову.

«Раскрою тайну: Рафик Анверович победил с огромным отрывом. Он был на голову выше остальных претендентов», - рассказал ведущий конкурса Владимир Вишневецкий.

«Я благодарен за оказанное мне доверие и хочу отметить: этот кубок - награда не только моя, но и всего нашего коллектива», - подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Получив кубок, он коротко рассказал о достижениях компании за 2017 год и поделился планами на будущее. В завершение речи Рафик Анверович вызвал на сцену своего сына Ильяса Ибрагимова и передал ему кубок в знак преемственности поколений.

«Город Спутник, построенный Рафиком Ибрагимовым, - жемчужина Пензенской области. Особо хочется отметить ЖК «Лазурный». В 2017 году его посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Вообще, визит чиновников такого уровня - нечастое явление для региона, а уж тот факт, что Председатель Правительства РФ приехал, чтобы осмотреть один строительный объект, - явление уникальное.

Я считаю, что Рафик Анверович достоин этой награды. Желаю ему и его компании успехов и дальнейшего процветания!» - заключил организатор конкурса «Предприниматель года» Константин Войцеховский.

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