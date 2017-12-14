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Общество | Стали известны имена лучших госслужащих Пензенской области

14.12.2017|13:58
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В Пензе подвели итоги областного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий». На победу в пяти номинациях претендовали 19 специалистов, разделенных на две категории: руководители и помощники (или специалисты).

Лучшим руководителем в номинации «Социальное и культурное развитие, здравоохранение и образование» стала Елена Петросова. Замминистра образования Пензенской области занимает пост начальника управления профессионального образования и молодежной политики регионального министерства.

В той же номинации среди помощников и специалистов первое место заняла ее коллега Елена Лагодинская, являющаяся ведущим специалистом-экспертом управления профессионального образования и молодежной политики регионального минобра.

В категории «помощники (советники)» и «специалисты» в номинации «Экономика и финансы» главный приз получила Виктория Койкова. Она работает специалистом-экспертом отдела финансового контроля и бухгалтерского учета областного минсельхоза.

В той же категории в номинации «Градостроительство, архитектура и природопользование» победила главный специалист-эксперт отдела разрешительной деятельности, геологии, недропользования, государственной экологической экспертизы и экономики природопользования управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Анна Машарова.

В номинации «Правовое, организационное и кадровое обеспечение» лучшей признана Юлия Ильина. Она занимает должность заместителя начальника отдела по правовому и информационному обеспечению управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

Источник — Фото - www.pnzreg.ru
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Гость|14.12.2017 14:47|

Истинные специалисты всегда в тени,потому что всецело заняты своим делом. А всякого рода замы,начальники только и делают,что номинируются и учавствуют в конкурсаю, получая премии и награды.

Гость|14.12.2017 14:54|

Елена Витальевна, поздравляем!!! Новых успехов в Вашем нелегком труде!

Гость|14.12.2017 14:54|

Почему не наградили замминистра минтруда Майорову-Тепцову? Она так хочет лезть выше, дальше, быстрее

Гость|14.12.2017 15:02|

лучший госслужащий это Валерка Савин вон у него какой высокий рейтинг после возбуждения уголовного дела!!!!

Имя: Гость
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