14.12.2017 | 11:05

В четверг, 14 декабря, в день своего 94-летия ушла из жизни Татьяна Тарасовна Мартыненко - ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, награжденная медалями «За победу над Германией» и «За освобождение Праги», почетный гражданин Пензенской области, основоположник туризма в Сурском крае.

Татьяна Мартыненко родилась 14 декабря 1923 года в семье пензенских рабочих. В 1941 году после окончания 9-го класса пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер, а уже в начале 1942-го отправилась медсестрой на фронт.

Он воевала на Карельском и 1-м Украинском фронтах. На передовой выносила раненых с поля боя. В одном из сражении медсестра спасла жизнь семнадцати солдатам. Однажды ей пришлось вытаскивать осколок снаряда у раненого бойца зубами, потому что под рукой не оказалось подходящего инструмента.

Татьяна Тарасовна закончила войну на 1-м Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза А. А. Краснова.

В октябре 1945 года Татьяна Мартыненко вернулась в родной город. В 1949 году открыла в Доме пионеров и школьников первую в Пензе секцию туризма, где занимались дети и их родители.

Благодаря профессиональным и личным качествам Татьяны Тарасовны, ее коммуникабельности и неиссякаемой жизненной энергии, оптимизму и инициативности в областном центре стало активно развиваться туристское движение, прежде всего среди школьников. Трудно сосчитать, скольких мальчишек и девчонок она увлекла туризмом, спортом, скольких спасла от дурного влияния, от исковерканной судьбы.

Особую роль Татьяна Мартыненко сыграла в решении проблемы оздоровления детей-инвалидов и их социальной адаптации. В Центре детского, юношеского туризма и экскурсий г. Пензы она организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Тарасовна Мартыненко всегда была безраздельно предана детям, идее воспитания нравственно и физически здорового молодого поколения.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены областного правительства, глава г. Пензы Валерий Савельев и глава администрации города Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Татьяны Тарасовны Мартыненко.

«Ушел из жизни удивительный человек, все свое сердце и душу отдававший любимому делу. Ее знали, любили и ценили несколько поколений наших земляков.

Татьяна Мартыненко навсегда вошла в плеяду наших выдающихся земляков, стала человеком-легендой, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.