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Общество | Пензенских депутатов просят продлить освещение улиц до 8:00

14.12.2017|14:43
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23 человека погибли и 1 097 получили травмы в ДТП, произошедших в Пензе за 11 месяцев текущего года. Об этом на заседании комиссии городской думы, состоявшемся в четверг, 14 декабря, доложил и. о. начальника ГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

40,4% всех дорожных происшествий составляют столкновения транспортных средств. Всего зарегистрирован 341 инцидент. В таких авариях 10 человек погибли и 554 были ранены.

По сравнению с прошлым годом на 15,5% увеличилось количество ДТП с участием пешеходов - с 290 до 335. 11 человек погибли и 339 получили травмы различной степени тяжести. Задокументировано 177 наездов на людей непосредственно на зебре. 5 пешеходов погибли, 185 были госпитализированы.

Росту количества наездов на пешеходов способствует отсутствие разметки, дублирующих дорожных знаков, тротуаров, освещения, ограждений вблизи переходов. Так, на неосвещенных участках дорог случилось 25 ДТП.

«Сегодня утром в 5:59 произошло смертельное ДТП - наезд на пешехода, который скончался на месте. Косвенные причины - отсутствие освещения, не видно было горизонтальной разметки, водитель пояснил, что даже не видел пешехода. При сложившихся погодных условиях водители нередко не могут увидеть человека на проезжей части», - пояснил Сергей Потапов.

По его словам, приблизительно на 30 самых опасных пешеходных переходах, где были наезды и в прошлом, и в этом году, с октября сотрудники ГИБДД дежурят с 16:00 до 19:00. «Мы несем службу в светоотражающих жилетах. Во время месячника по безопасности дорожного движения по понедельникам, средам и пятницам к нам присоединяется общественность», - рассказал и. о. начальника ГИБДД УМВД России по г. Пензе.

Сергей Потапов обратился к депутатам гордумы с просьбой увеличить время освещения дорог и выключать фонари хотя бы в 8:00, а не в 7:30, как сейчас.

«Снега нет, очень темно. Я как водитель говорю: увидеть пешехода в таких условиях очень сложно. Будет нерационально только штрафовать водителей, если не проводить профилактическую работу», - высказал свое мнение докладчик.

«Ведь и знаков достаточно, и дороги отремонтированы, и пешеходные переходы оборудуют. В чем же дело? Какова истинная причина роста наездов на пешеходов?» - задал вопросы депутат Алексей Шуварин.

Докладчик назвал не одну, а две причины. Первая - недисциплинированность водителей, которые, двигаясь по второй полосе, не останавливаются перед пешеходным переходом и, не заметив пешеходов за стоящими машинами, сбивают их. Вторая - неосторожность самих пешеходов.

«Примерно в половине случаев ДТП с пешеходами совершают не пензенцы, а жители районов области. Там немного другая специфика - нет такой загруженности дорог. Водители из Каменки, Белинского и других населенных пунктов попадают в областном центре в аварии. Поэтому мы и дежурим на пешеходных переходах, чтобы при виде человека в форме водители обостряли внимание», - пояснил Сергей Потапов.

Он также отметил, что в текущем году были привлечены к ответственности 12 618 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.12.2017 15:28|

Просим депутатов работать честно и не совершать действий подпадающих под состав уголовного преступления. Спасибо за понимание!

Гость|14.12.2017 15:42|

Это не просьба, это требование! Следующий шаг - прокуратура.

Гость|14.12.2017 15:46|

penzainform.ru писал(a):

на 30 самых опасных пешеходных переходах, где были наезды и в прошлом, и в этом году, с октября сотрудники ГИБДД дежурят с 16:00 до 19:00. «Мы несем службу в светоотражающих жилетах.
penzainform.ru писал(a):
на 30 самых опасных пешеходных переходах, где были наезды и в прошлом, и в этом году, с октября сотрудники ГИБДД дежурят с 16:00 до 19:00. «Мы несем службу в светоотражающих жилетах.
Вы несете службу в костюмах-невидимки. Вас нет в городе. И утром в час-пик Вас тоже нет.

Гость|14.12.2017 15:49|

На Тернопольской-Рахманинова с вчерашнего дня светофор мигает желтым. И так не проехать, да еще и в потёмках. Совсем уж обурели. Экономят, падлы.

Гость|14.12.2017 15:59|

дети в 7.30 в школу идут, в темноте и страхе дорогу перебегают. Вы о них подумали, когда устанавливали время отключения?

Гость|14.12.2017 16:03|

Гость писал(a):

Гость|14.12.2017 15:49|

На Тернопольской-Рахманинова с вчерашнего дня светофор мигает желтым. И так не проехать, да еще и в потёмках. Совсем уж обурели. Экономят, падлы.

Это вообще особо опасный перекресток с огромной интенсивностью движения. Аварии там бывают по несколько раз в день. Там давно назрела необходимость в утановке дополнительной секции светофора и упорядочивании движения. Но нет.. Властям это неведомо. Зато никому не нужных светофоров по городу тут и там понатыкали. Лишь бы только бюджет попилить

Гость|14.12.2017 16:07|

Гость писал(a):

Гость|14.12.2017 15:46|

penzainform.ru писал(a):

на 30 самых опасных пешеходных переходах, где были наезды и в прошлом, и в этом году, с октября сотрудники ГИБДД дежурят с 16:00 до 19:00. «Мы несем службу в светоотражающих жилетах.

penzainform.ru писал(a):

на 30 самых опасных пешеходных переходах, где были наезды и в прошлом, и в этом году, с октября сотрудники ГИБДД дежурят с 16:00 до 19:00. «Мы несем службу в светоотражающих жилетах.

Вы несете службу в костюмах-невидимки. Вас нет в городе. И утром в час-пик Вас тоже нет.

Ну почему же...Вот к примеру перекресток Одесская и Ульяновская.. и переход там же. Знаете такой? Там полторы машины в час проезжает. И десяток пешеходов за день. Зато уже который день там с утра исправно дежурит экипаж гайцов. В надежде поймать пьяного водилу, решившего объехать город по пьяной же дороге

Гость|14.12.2017 16:16|

penzainform.ru писал(a):

Сергей Потапов обратился к депутатам гордумы с просьбой увеличить время освещения дорог и выключать фонари хотя бы в 8:00, а не в 7:30, как сейчас.

«Снега нет, очень темно. Я как водитель говорю: увидеть пешехода в таких условиях очень сложно. Будет нерационально только штрафовать водителей, если не проводить профилактическую работу», - высказал свое мнение докладчик.

Ну так и штрафуйте муниципалитет за недостаточную овещённость проезжей части! Или кишка тонка? Одни увещевания.

Гость|14.12.2017 16:20|

В КУЗНЕЦКЕ ТОЖЕ НАДО ПРОДЛИТ ОСВЕЩЕНИЙ ДО 8УТРА ВЕЗДЕ ТЕМЕНЬ НОГИ МОЖНА ПАЛАМАТ ДА НЕ ТОЛЬКА НОГИ НАРКАМАНОВ ПЬЯНИЦ ПАЛЬНО

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