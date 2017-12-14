14.12.2017 | 13:21

В Пензе нерадивый отец выплатил долг по алиментам в размере 187 000 рублей своему девятилетнему сыну, опасаясь запрета на выезд за рубеж, лишения права управления автомобилем и вынесенного судом наказания в виде обязательных работ.

«Что больше повлияло на решение исполнить долговые обязательства, неизвестно. Но после беседы судебного пристава, вручения должнику всей документации и определения места отработки 50 часов обязательных работ к мужчине пришло осознание решения проблемы, и долг был оплачен спустя несколько дней», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В том, что еще одна сумма поступила от родителя ребенку в преддверии Нового года, приставы видят положительный момент. Жаль только, что поспособствовало этому отнюдь не доброе желание отца подарить сыну праздник.