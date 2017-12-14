14.12.2017 | 16:16

Рассказывая об итогах работы сферы образования региона в 2017 году, министр уделял больше внимания всему хорошему, что удалось сделать: строили новые школы и детские сады; открывали дополнительные группы для малышей; ремонтировали старые здания, где занимаются дети.

«Мы ждем открытия еще двух школ. Оборудование в них установлено, ремонт завершен. Это школы в городе Кузнецке и в Верхнем Ломове», - доложил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В 2018 году будет продолжена программа ремонта старых школ - на это из областного бюджета выделят 160 миллионов рублей. Также в будущем году планируют воплотить много других проектов.

«С 2018 года начинает реализовываться долгосрочная программа по оснащению рабочего места учителя. Будут установлены самые мощные беспроводные компьютеры - это поможет учителю эффективнее работать», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Особое внимание уделят талантливым детям, создав для них специализированный центр.