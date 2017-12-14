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Общество | Министерство образования области подвело итоги работы за 2017 год

14.12.2017|16:16
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Рассказывая об итогах работы сферы образования региона в 2017 году, министр уделял больше внимания всему хорошему, что удалось сделать: строили новые школы и детские сады; открывали дополнительные группы для малышей; ремонтировали старые здания, где занимаются дети.

«Мы ждем открытия еще двух школ. Оборудование в них установлено, ремонт завершен. Это школы в городе Кузнецке и в Верхнем Ломове», - доложил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В 2018 году будет продолжена программа ремонта старых школ - на это из областного бюджета выделят 160 миллионов рублей. Также в будущем году планируют воплотить много других проектов.

«С 2018 года начинает реализовываться долгосрочная программа по оснащению рабочего места учителя. Будут установлены самые мощные беспроводные компьютеры - это поможет учителю эффективнее работать», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Особое внимание уделят талантливым детям, создав для них специализированный центр.

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Гость|14.12.2017 19:11|

penzainform.ru писал(a):

беспроводные компьютеры
Что-то новенькое.

Гость|14.12.2017 19:30|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
беспроводные компьютеры
Что-то новенькое.
Нетбуки поменяют на новые?.. Устали уже ремонтировать за свой счёт.

Гость|14.12.2017 19:39|

Гость писал(a):

Нетбуки поменяют на новые?
Угу, с зарядкой по воздуху.

Имя: Гость
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