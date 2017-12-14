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Общество | Дорога на улице Карпинского заставляет водителей вступать в конфликты

14.12.2017|15:26
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Рядом с домом № 13 на улице Карпинского нужно быть предельно осторожным - это знают все местные жители. Под ногами - крупные выбоины.

Если пешеходы могут их обойти, то автомобилистам сложнее. Мало того, что на асфальте огромные ямы, так еще и по бокам от проезжей части - два оврага. Там течет речка Кашаевка; в нее регулярно попадают автомобили.

«КамАЗ валялся прямо там, его поднимали; уазик-«буханка»... Сейчас тут нет летних палаток, а они такую картину ежедневно наблюдали. Очень часто это происходит. Ограждения, которые тут еще со времен Советского Союза, помогают. Второй момент - тут вообще нет освещения. Вся эта сторона улицы темная», - рассказал местный житель Сергей.

Люди писали жалобы в различные инстанции и добились некоторых результатов.

«Поставили столбы. Горэлектросеть отчиталась за них перед нами, но, к сожалению, они забыли поставить плафоны и лампочки», - добавил Сергей.

Те, кто знают об опасном месте, осторожно преодолевают участок. Иногда тут случаются конфликты.

«Женщина тут проезжала, парень ехал ей навстречу, они не разъехались, завязалась словесная перепалка. Женщина победила в ней», - заключил пензенец.

Зато при въезде во дворы наконец-то частники отремонтировали дорогу. Предприниматели собираются рядом открывать заведение. Раньше и на этом участке автомобилисты мучились.

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