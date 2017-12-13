13.12.2017 | 10:43

В Заречном стартовала акция по сбору вещей для благотворительной ярмарки «Рождественское чудо», которую планируется провести 5 января с 11:00 до 19:00 в МДЦ «Ровесник».

«Организаторы приглашают к участию в акции всех мастериц и рукодельниц города. Вплоть до 30 декабря в кабинетах № 301 и 303 МДЦ «Ровесник» (ул. Комсомольская, 9) будут принимать игрушки, настольные игры, книги, все необходимое для творчества, сладости, а также макулатуру», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Девиз ярмарки - «Приноси, что можешь, покупай, что хочешь!». Все вырученные средства планируют направить на лечение 14-летнего зареченца, страдающего асимметричной килевидной деформацией грудной клетки.