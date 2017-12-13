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Общество | В Заречном начался прием вещей для благотворительной ярмарки

13.12.2017|10:43
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В Заречном стартовала акция по сбору вещей для благотворительной ярмарки «Рождественское чудо», которую планируется провести 5 января с 11:00 до 19:00 в МДЦ «Ровесник».

«Организаторы приглашают к участию в акции всех мастериц и рукодельниц города. Вплоть до 30 декабря в кабинетах № 301 и 303 МДЦ «Ровесник» (ул. Комсомольская, 9) будут принимать игрушки, настольные игры, книги, все необходимое для творчества, сладости, а также макулатуру», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Девиз ярмарки - «Приноси, что можешь, покупай, что хочешь!». Все вырученные средства планируют направить на лечение 14-летнего зареченца, страдающего асимметричной килевидной деформацией грудной клетки.

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Гость|13.12.2017 11:21|

КОРМИМ И ЛЕЧИМ ПОЛМИРА СВОИ ДЕТИШКИ ЗАБЫТЫ.РОДИТЕЛИ С НИКУДЫШНЫМИ ЗАРПЛАТАМИ ВЫНУЖДЕНЫ ЖДАТЬ ПОДАТЕЙ.

Имя: Гость
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