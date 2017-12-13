13.12.2017 | 09:25

В течение 49-й недели текущего года (с 4 по 10 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2 150 случаев респираторно-вирусной инфекции. Треть заболевших – дети до 14 лет.

Показатель заболеваемости - 158 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 33,6%. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра уменьшилась на 15%.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 956 раз, это 183,8 на 100 тысяч населения.

«Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.