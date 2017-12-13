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Общество | В Пензе стартовал антинаркотический марафон среди студентов-волонтеров

13.12.2017|17:11
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Три студенческих волонтерских объединения получат 100 тысяч рублей за то, что решили проявить социальную активность и поучаствовать в борьбе с наркотиками в Пензенской области. Финансовая поддержка пригодится в реализации проектов - например, таких, как выявление дилерских посланий на фасадах домов.

«Там реально можно просто взять надпись и закупить наркотические вещества. Ребята готовы к тому, чтобы ходить и замазывать, скажем так, эти здания», - отметила секретарь экспертной комиссии областного марафона студенческих инициатив Наталья Дьячкова.

Никита Первушкин из Пензенского колледжа архитектуры и строительства вместе с друзьями проявили другую инициативу - приняли участие в организации профилактических акций среди населения, в основном среди ровесников. Здесь работает психологический принцип «равный - равному».

«Им легче нас воспринимать. Мы видим те же проблемы, о которых говорят старшие, но доносим эту информацию в форме мероприятий, которые мы проводим для подростков», - объяснил волонтер.

Такой антинаркотический марафон среди студентов-волонтеров проводится в Пензенской области впервые. Если опыт окажется удачным, мероприятие вновь повторят.

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