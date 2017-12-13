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Общество | Учитель из Пензы победила на всероссийском конкурсе профмастерства

13.12.2017|09:55
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Учитель изо пензенской школы № 12 Наталья Золотцева победила на XII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов гуманитарных дисциплин «Мой лучший урок».

В финальном туре, который проходил в Москве с 1 по 7 декабря, пензячка защитила авторский урок «Народные художественные промыслы Пензенского края. Волшебный мир никольского хрусталя».

«По итогам конкурса Наталья Юрьевна награждена дипломом I степени и медалью «За службу образованию», - сообщили в управлении образования Пензы.

Преподаватели не только приняли участие в конкурсных испытаниях, но и прошли курсы повышения квалификации от лучших учебных учреждений Москвы и области.

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Гость|13.12.2017 10:39|

penzainform.ru писал(a):

В финальном туре, который проходил в Москве с 1 по 7 декабря, пензячка защитила авторский урок «Народные художественные промыслы Пензенского края. Волшебный мир никольского хрусталя
Молодец.

Нужно напоминать детям какая раньше была Страна как работали заводы какие талантливые мастера были и в царской России.

Будем надеяться что ещё не всё потеряно.

Гость|13.12.2017 10:55|

А что от "Красного гиганта" осталось? Одни лишь воспоминания... С крыльца "Магнита" такой безрадостный вид.

Гость|13.12.2017 10:57|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В финальном туре, который проходил в Москве с 1 по 7 декабря, пензячка защитила авторский урок «Народные художественные промыслы Пензенского края. Волшебный мир никольского хрусталя
Молодец.

Нужно напоминать детям какая раньше была Страна как работали заводы какие талантливые мастера были и в царской России.

Будем надеяться что ещё не всё потеряно.

При крепостном праве лучше было. Человек ченился высоко. От 6 до 20 рублей. И баба от 3 до 15. А сейчас при нынешних ценах всё очень проблематично. Только и ходим акции выглядываем. Вчера пошла в магнит за картошкой , а ушла с 2 пачками пельменей.

Гость|13.12.2017 11:00|

Таки пельмени дешевле картошки? И где сей магазин? Адрес,сестра,адрес!

Гость|13.12.2017 11:01|

Гость писал(a):

Таки пельмени дешевле картошки? И где сей магазин? Адрес,сестра,адрес!

Вы не поняли. Я шла за картошкой. А в магните акция. 2 пачки пельменей по цене одной. Я и купила, хотя не нужны были. Теперь денег нет.

Гость|13.12.2017 11:06|

Точно! Везде обман. Объясняли по телевизору, что это из за США.

Гость|13.12.2017 11:10|

А у меня четыре года Обама ссал в подъезде, а вчера Трамп стекло высадил! А колдобины на дорогах нам Тиллерсон по ночам расковыривает!

Гость|13.12.2017 12:00|

Хорошо что не шалава-истеричка-математичка Мостакова из лицея №2. А то это сука любит всем деньги подсовывать, потом и побеждает везде, чтоб она сдохла, тварь.

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