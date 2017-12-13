Учитель изо пензенской школы № 12 Наталья Золотцева победила на XII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов гуманитарных дисциплин «Мой лучший урок».
В финальном туре, который проходил в Москве с 1 по 7 декабря, пензячка защитила авторский урок «Народные художественные промыслы Пензенского края. Волшебный мир никольского хрусталя».
«По итогам конкурса Наталья Юрьевна награждена дипломом I степени и медалью «За службу образованию», - сообщили в управлении образования Пензы.
Преподаватели не только приняли участие в конкурсных испытаниях, но и прошли курсы повышения квалификации от лучших учебных учреждений Москвы и области.
penzainform.ru писал(a):Молодец.
Нужно напоминать детям какая раньше была Страна как работали заводы какие талантливые мастера были и в царской России.
Будем надеяться что ещё не всё потеряно.