13.12.2017 | 18:02

В среду, 13 декабря, в центральном офисе ООО «ТНС энерго Пенза» назвали победителей акции «Подключи электронную квитанцию». Руководители компании и представители пензенских средств массовой информации методом случайного выбора из 397 участников акции определили шесть будущих обладателей ценных подарков.

Счастливыми владельцами трех планшетных компьютеров стали собственники лицевых счетов по адресам: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 137, кв. 124; г. Пенза, ул. Беговая, д. 6, кв. 1; с. Алексеевка Кузнецкого района, ул. Луговая, д. 17, кв. 1.

Сертификаты на ужин в ресторане будут вручены следующим пользователям, подключившим «Электронную квитанцию»: г. Пенза, ул. Ладожская, д. 144, кв. 259; с. Засечное Пензенского района, ул. Центральная, д. 12, кв. 20; с. Бессоновка Бессоновского района, ул. Коммунистическая, д. 17а, кв. 1.

Напомним, акция проводилась с 3 октября по 30 ноября 2017 года на территории всей Пензенской области и была направлена на популяризацию среди клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» сервиса «Электронная квитанция». В компании отмечают, что планируют проводить данную акцию и в 2018 году. Для участия в ней потребителям необходимо лишь подключить электронную квитанцию в указанный период. Подключение сервиса бесплатно и может быть осуществлено любым из наиболее удобных клиенту способов.

Это можно сделать на официальном сайте организации penza.tns-e.ru без регистрации или через сервис «Личный кабинет».

Данная функция доступна и в мобильном приложении для OS и Android «ТНС энерго. Личный кабинет».

Также заявление можно отправить по электронной почте priem@penza.tns-e.ru или подать в одном из центров обслуживания клиентов организации.

Награждение победителей состоится на торжественной церемонии 15 декабря 2017 года в конференц-зале ООО «ТНС энерго Пенза» по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11Б.