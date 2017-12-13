13.12.2017 | 11:10

Мокшанский районный суд Пензенской области рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя на постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, согласно которому он был оштрафован на 250 000 рублей.

Предпринимателя из Тверской области привлекли к административной ответственности за перевозку груза с превышением допустимой нагрузки на ось на 14%.

Нарушение было зафиксировано 13 августа на 593-м километре трассы М5 «Урал». Груз перевозился по маршруту Санкт-Петербург - Тольятти на Renault Magnum в составе полуприцепа-контейнеровоза.

Предприниматель мотивировал жалобу тем, что расторг договор с водителем Renault Magnum 3 августа и тот работал на другого перевозчика, а путевой лист, выданным ответчиком, представил с целью создать ему неприятности.

Он также отметил, что указанная в постановлении машина не является его собственностью и не арендуется им.

Изучив доводы жалобы, суд подчеркнул, что путевой лист с 3 по 30 августа на Renault Magnum был выдан ответчиком со всеми необходимыми реквизитами. Этот документ является необходимым и достаточным для подтверждения выпуска транспортного средства перевозчиком на линию.

Сведения о трудовых отношениях водителя с другим работодателем предприниматель привел, чтобы избежать ответственности за нарушение.

Суд также констатировал: из материалов дела следует, что перевозчик пользовался Renault Magnum в интересах своей предпринимательской деятельности. Отсутствие договора об аренде не опровергает данное обстоятельство.

Таким образом, оснований для удовлетворения поданной жалобы найдено не было. Перевозчик заплатит за перегруз 250 000 рублей.