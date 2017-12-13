Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 дек 2017|12:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.30  |  $  58.84
 

Общество | Перевозчик не смог добиться в суде отмены штрафа в 250 000 рублей

13.12.2017|11:10
Печать

Мокшанский районный суд Пензенской области рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя на постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, согласно которому он был оштрафован на 250 000 рублей.

Предпринимателя из Тверской области привлекли к административной ответственности за перевозку груза с превышением допустимой нагрузки на ось на 14%.

Нарушение было зафиксировано 13 августа на 593-м километре трассы М5 «Урал». Груз перевозился по маршруту Санкт-Петербург - Тольятти на Renault Magnum в составе полуприцепа-контейнеровоза.

Предприниматель мотивировал жалобу тем, что расторг договор с водителем Renault Magnum 3 августа и тот работал на другого перевозчика, а путевой лист, выданным ответчиком, представил с целью создать ему неприятности.

Он также отметил, что указанная в постановлении машина не является его собственностью и не арендуется им.

Изучив доводы жалобы, суд подчеркнул, что путевой лист с 3 по 30 августа на Renault Magnum был выдан ответчиком со всеми необходимыми реквизитами. Этот документ является необходимым и достаточным для подтверждения выпуска транспортного средства перевозчиком на линию.

Сведения о трудовых отношениях водителя с другим работодателем предприниматель привел, чтобы избежать ответственности за нарушение.

Суд также констатировал: из материалов дела следует, что перевозчик пользовался Renault Magnum в интересах своей предпринимательской деятельности. Отсутствие договора об аренде не опровергает данное обстоятельство.

Таким образом, оснований для удовлетворения поданной жалобы найдено не было. Перевозчик заплатит за перегруз 250 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2017 11:57|

перегруз - 250000...пожелаем ипешнику и дальше развивать свой бизнес, так сказать строить основу крепкой и сильной России

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!