13.12.2017 | 09:16

В понедельник, 11 декабря, на проходной Заречного был задержан гражданин, пытавшийся незаконно проникнуть в закрытый город.

Военнослужащий подразделения по охране важного государственного объекта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ прапорщик Максим Краюшкин при проверке документов заметил, что фото на пропуске не соответствует личности мужчины, предъявившего его.

Прапорщик перекрыл доступ через КПП, задержал нарушителя и вызвал дежурного помощника коменданта.

«В отношении гражданина составили протокол о нарушении пропускного режима и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.