13.12.2017 | 16:28

В Пензенской области остаются проблемы в сфере оборота пищевой продукции и реализации алкоголя. Такое заявление губернатор Иван Белозерцев сделал после обсуждения федеральной повестки итогового заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в среду, 13 декабря.

Так, в 2017 году из незаконного оборота было изъято более 46 150 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбуждено 185 уголовных дел, наложено административных штрафов на сумму свыше 1 млн 874 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона распорядился подробно проанализировать итоги деятельности 2017 года: обобщить информацию о компаниях, где были зафиксированы нарушения, подготовить обзор состояния работы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с конкретными рекомендациями муниципальным образованиям для работы комиссий на местах.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил системно проводить информационную работу и регулярно размещать сведения на сайтах ведомств.

«Должно быть больше информации, чтобы люди могли понимать, какая продукция контрафактная, в каком магазине реализуется. Тогда потребители не пойдут в эти торговые точки, они потеряют прибыль», - резюмировал губернатор.