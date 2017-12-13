В Пензенской области остаются проблемы в сфере оборота пищевой продукции и реализации алкоголя. Такое заявление губернатор Иван Белозерцев сделал после обсуждения федеральной повестки итогового заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в среду, 13 декабря.
Так, в 2017 году из незаконного оборота было изъято более 46 150 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбуждено 185 уголовных дел, наложено административных штрафов на сумму свыше 1 млн 874 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Глава региона распорядился подробно проанализировать итоги деятельности 2017 года: обобщить информацию о компаниях, где были зафиксированы нарушения, подготовить обзор состояния работы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с конкретными рекомендациями муниципальным образованиям для работы комиссий на местах.
Кроме того, Иван Белозерцев поручил системно проводить информационную работу и регулярно размещать сведения на сайтах ведомств.
«Должно быть больше информации, чтобы люди могли понимать, какая продукция контрафактная, в каком магазине реализуется. Тогда потребители не пойдут в эти торговые точки, они потеряют прибыль», - резюмировал губернатор.
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК!!! где то это уже слышали. ЕСЛИ ЗАКРЫТЬ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ ХОТЯБЫ НА 90 ДНЕЙ ТО ЭТО БУДЕТ БОЛЬШИМ УДАРОМ ЧЕМ СМЕШНОЙ ШТРАФ. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ.