12.12.2017 | 11:28

Земельные участки, пустующие после сноса аварийного жилья в центре Пензы, до сих пор не обрели новых хозяев. Эту тему поднял на совещании, состоявшемся во вторник, 12 декабря, глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Практически все главы районов жалуются, что эти территории захламляются, превращаются в свалки», - уточнил он.

По словам и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Татьяны Жуковой, таких объектов насчитывается более ста. Однако строительство на этих участках практически невозможно. Причин две: во-первых, небольшие площади, а во-вторых, расположение в охранных зонах объектов культурного наследия. На такой земле можно устраивать лишь скверы или парковки.

«Виктор Кувайцев поручил еще раз провести инвентаризацию этих земель и определить возможности их использования для улучшения облика города», - сообщили в пресс-службе мэрии.