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Общество | В центре Пензы участки под снесенными домами не годятся для строительства

12.12.2017|11:28
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Земельные участки, пустующие после сноса аварийного жилья в центре Пензы, до сих пор не обрели новых хозяев. Эту тему поднял на совещании, состоявшемся во вторник, 12 декабря, глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Практически все главы районов жалуются, что эти территории захламляются, превращаются в свалки», - уточнил он.

По словам и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Татьяны Жуковой, таких объектов насчитывается более ста. Однако строительство на этих участках практически невозможно. Причин две: во-первых, небольшие площади, а во-вторых, расположение в охранных зонах объектов культурного наследия. На такой земле можно устраивать лишь скверы или парковки.

«Виктор Кувайцев поручил еще раз провести инвентаризацию этих земель и определить возможности их использования для улучшения облика города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|12.12.2017 11:44|

penzainform.ru писал(a):

«Виктор Кувайцев поручил еще раз провести инвентаризацию этих земель и определить возможности их использования для улучшения облика города»
ждем с нетерпением новых торговых центров!

Гость|12.12.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

«Виктор Кувайцев поручил еще раз провести инвентаризацию этих земель и определить возможности их использования для улучшения облика города», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Как налоги по кадастру собирать так 30 000 с одного квадратного метра в доме на Ударной 35 и других развалюхах, а как землю и здания выкупать так - бросовые земли, но пошли проч.

А ещё в мэрии есть целый отдел по борьбе с коррупцией.

Клоуны.

Гость|12.12.2017 11:46|

в охранной зоне объектов культурного наследия строить парковки, сами то хоть себя слышат?

Гость|12.12.2017 11:48|

скверов много. стоянки не нужны. даёшь участки под индивидуальную застройку многодетным. не всегда же им строится на задворках. вынести на воскресное голосование на 11 канале.

Гость|12.12.2017 11:51|

Когда снесут домик на Гоголя? Решение суда вступило в силу!

Сносите за счет бюджета и иск к застройщику на компенсацию сноса!

Гость|12.12.2017 11:52|

Храмики попы готовы на любой помойке строить. Только подарите им землю, и не забудьте дать денег на стройку из бюджета!

Гость|12.12.2017 11:56|

А вернуть историческому центру города исторический же вид слабо? Как, например, делают во всех мало-мальски крупных европейских городах. Не городят современные дома и торговые центры в старом городе, а строят аутентичные домики и здания.

Гость|12.12.2017 12:00|

На Красной, за 45 домом жители просят сделать скверик.

Гость|12.12.2017 12:07|

Гость писал(a):

12.12.2017 11:51|

Когда снесут домик на Гоголя? Решение суда вступило в силу!

Сносите за счет бюджета и иск к застройщику на компенсацию сноса!

Согласен даже решение суда не выполняют, а с праздником конституции поздравляют.

Гость|12.12.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

На такой земле можно устраивать лишь скверы
Устраивайте скверы! Они лучше свалок и пустырей.

Гость|12.12.2017 12:12|

penzainform.ru писал(a):

На такой земле можно устраивать лишь скверы
Вот и замечательно.

Гость|12.12.2017 12:12|

Гость писал(a):

Устраивайте скверы! Они лучше свалок и пустырей.
Лучше,но для них не прибыльней,поэтому воткнут очередную "свечку".

Гость|12.12.2017 12:20|

penzainform.ru писал(a):

Причин две: во-первых, небольшие площади, а во-вторых, расположение в охранных зонах объектов культурного наследия. На такой земле можно устраивать лишь скверы или парковки.
Автомойки самообслуживания прекрасно впишутся в любую категорию таких участков.

Гость|12.12.2017 12:26|

Гость писал(a):

Автомойки самообслуживания прекрасно впишутся в любую категорию таких участков.
Совсем .....!!!Автомойка в центре, внутри жилого квартала.Слов нет,просто кретин.

Гость|12.12.2017 12:37|

Гость писал(a):

12.12.2017 11:51|

Когда снесут домик на Гоголя? Решение суда вступило в силу!

Сносите за счет бюджета и иск к застройщику на компенсацию сноса!

Согласен даже решение суда не выполняют, а с праздником конституции поздравляют.

Если только сам с собой согласен.Так понятно кого троллишь,плевки на дольщиков отмываешь.

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Имя: Гость
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