12.12.2017 | 10:43

Во вторник, 12 декабря, председатель Пензенской городской думы Валерий Савельев поздравил жителей областного центра с одним из главных государственных праздников - Днем Конституции Российской Федерации.

«12 декабря 1993 года начался новый этап в истории современной России. Принятая народом Конституция закрепила основы государственного строя и во многом определила направление дальнейшего развития государства.

Конституция - это главный гарант прав и свобод граждан, независимости и целостности страны. И от того, как каждый из нас будет соблюдать свои конституционные обязанности и права окружающих, зависит правопорядок и согласие в нашем обществе.

Дорогие земляки, спасибо вам за неустанный труд на благо Пензы, Сурского края и России! Уверен, что, объединив усилия, нам удастся справиться со всеми трудностями и сделать нашу страну по-настоящему правовым, демократическим и процветающим государством.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, стабильности! Пусть этот праздник подарит вам хорошее настроение и придаст новые силы для реализации идей и претворения в жизни всех планов!» - обратился к гражданам Валерий Савельев.