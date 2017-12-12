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Общество | В Пензе организована доследственная проверка по факту коммунальной аварии

12.12.2017|11:41
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Во вторник, 12 декабря, региональное управление Следственного комитета России организовало проверку по факту порыва на тепломагистрали ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

В 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40, в 67 многоквартирных домах, 3 детских садах, 3 школах и 5 больницах отключили отопление.

Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию работников публичного акционерного общества, установят причины и условия, приведшие к коммунальной аварии.

«По результатам проведения доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|12.12.2017 12:02|

бла-бла-бла....

Гость|12.12.2017 12:03|

Вексельберг, как всегда не причём.Оффшор и есть оффшор,а на действие кипрской компании действие российской прокуратуры не распространяется.

Гость|12.12.2017 12:14|

Гость писал(a):

а на действие кипрской компании действие российской прокуратуры не распространяется.
И Российской Конституции тоже, с праздником дорогие граждане! Не забывайте оплачивать своевременно счета за отопление!

Гость|12.12.2017 12:29|

именно в этом месте в 3:07 была слышна английская речь с заокеанским акцентом

Гость|12.12.2017 12:37|

Конечно, с кипрскими морозами нас не понять!

Гость|12.12.2017 13:00|

А чем следственный комитет поможет? Крайнего назначит?

Имя: Гость
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