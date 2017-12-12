12.12.2017 | 11:41

Во вторник, 12 декабря, региональное управление Следственного комитета России организовало проверку по факту порыва на тепломагистрали ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

В 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40, в 67 многоквартирных домах, 3 детских садах, 3 школах и 5 больницах отключили отопление.

Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию работников публичного акционерного общества, установят причины и условия, приведшие к коммунальной аварии.

«По результатам проведения доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.