12.12.2017 | 16:25

За последние 100 лет основной закон Российского государства менялся 5 раз. Такое же количество различных праздничных дней устанавливалось в календаре, последний - 12 декабря.

Первая Советская Конституция была принята в 1918 году. Она носила классовый характер, провозглашала диктатуру пролетариата и ущемляла политические права большинства населения страны - крестьянства.

Главный документ 1924 года мало чем отличался от своего предшественника, чего не скажешь о Конституции 1936 года. Тогда утверждалось, что социализм победил, и классовых противоречий в обществе больше нет.

«Если сравнивать содержание и текст непосредственно сталинской Конституции с основными законами других стран, то, пожалуй, можно признать, что она действительно была самой демократической. Однако одно дело - декларация прав и свобод граждан, а другое дело - механизм и гарантия их защиты, потому как конституция только провозглашала права, но не предусматривала каких-то гарантий и механизмов, когда граждане могли бы отстоять и защитить свои права», - рассказала доктор исторических наук профессор ПГУ Ольга Сухова.

Проект Конституции 1977 года широко обсуждался в обществе. Формально шла демократизация, хотя на деле существовал авторитарный монопартийный режим.

Времена рыночной экономики, политического кризиса и распада государственности настали в начале 90-х годов прошлого века.

«Если бы конституционно были бы уже проработаны какие-то механизмы разведения, разграничения полномочий между исполнительной и законодательной властью, то не было бы того, что произошло в октябре 1993 года. Поэтому тот проект, который был принят в спешке в 1993 году, отражает родовые травмы новой России», - добавила Ольга Сухова.

Несмотря на то, что современная общественная жизнь сильно изменилась с 1993 года, предпосылок для принятия другого основного закона государства не появилось.