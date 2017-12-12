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Общество | Пензенцы обратились в высшие инстанции в рамках Дня приема граждан

12.12.2017|16:09
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12 декабря, в День конституции, пензенцы могли напрямую обратиться во все органы государственной власти в рамках Общероссийского дня приема граждан.

Денис Логинов выбрал областную прокуратуру.

«Делал зубы в одной из клиник Пензы. Зубы сделали некачественно, я подал в суд», - рассказал горожанин.

В итоге было принято решение взыскать с клиники в пользу мужчины 209 тысяч 200 рублей. Вот уже год, как истец не получает положенных ему денег.

«Сейчас ваше заявление со своим сопроводительным письмом с личного приема прокурора области направим главному судебному приставу Пазечко и поставим его на контроль, чтобы он сообщил нам сюда, что им предпринято», - пояснила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

В этот раз только в аппарат прокурора области на прием записалось более 30 человек, еще больше граждан обратилось в районные подразделения. Спектр проблем год от года практически не меняется.

«Поступили сообщения о преступлениях, а также жалобы на нарушения трудового законодательства, жилищного законодательства. Все они были разрешены», - доложил заместитель прокурора Пензенской области Иван Грибов.

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Гость|12.12.2017 19:13|

Все это показуха, ничего не решается после этих приемов. Сделают очередную отписку и успокоятся.

Имя: Гость
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