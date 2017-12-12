12.12.2017 | 15:07

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» обращается к пензенцам с просьбой оказать помощь 4-летнему Алеше Поспелову.

Мальчик родился 22 февраля 2013 года. В роддоме маме сообщили, что у мальчика врожденная деформация ног. Диагноз - «двухсторонняя плоско-вальгусная деформация стоп, вертикально стоящая таранная кость слева».

Мальчику дали направление в НИИ педиатрии в Санкт-Петербург, где сделали операцию на ножках.

В мае 2014 года Алеша перенес менингококковую инфекцию, после которой у мальчика началось отставание в развитии. Врачи диагностировали резидуальную энцефалопатию, задержку психоречевого развития, синдром гиперактивности с дефицитом внимания. С тех пор Леша три раза в год проходит медикаментозное лечение под наблюдением невролога и психиатра.

Хорошие результаты дает пребывание в реацентре «Самара», где мальчик получил уже два курса лечения. Следующий назначен на март 2018 года. Стоимость лечения составляет 42 000 рублей.

Сейчас Леша посещает детский сад, а его старшая сестра учится в начальной школе. Мама работает воспитателем в детском саду и поднимает малышей одна.

«Вы можете сделать свои пожертвования больным детям через наш сайт http://karavandobro.ru, а также через копилки, размещенные в магазинах «Караван», «Дьюти Фри», «Улыбка радуги», - обращается к пензенцам, желающим помочь Алеше, председатель правления фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.