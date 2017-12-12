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Общество | Недовольный пензенец через суд добился от соседа сноса балкона

12.12.2017|11:52
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Ленинский районный суд постановил снести балкон, самовольно пристроенный одним из собственников жилья.

С соответствующим иском обратился житель дома № 3 на улице Зои Космодемьянской. С фасадной стороны здания его сосед установил четыре металлических столба с дощатой площадкой на уровне перекрытия цокольного этажа и ограждающей конструкцией на ней.

Пензенец не смог доказать, что другие собственники квартир были согласны на использование им общего имущества. Кроме того, у него не было разрешения на строительство.

«Администрация города Пензы выступала на стороне истца и просила суд снести самовольную постройку. По окончании разбирательства требования истца были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|12.12.2017 13:06|

Из окон этого дома что только не вылетает! Презервативы,стеклотара, мебель и прочее. В прошлом году унитаз выбросили!

Имя: Гость
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