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Общество | Материалы проверки «Пензалифта» отправят следователям и полицейским

12.12.2017|13:59
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Специальная комиссия завершила проверку финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт», которая проводилась по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева.

Проверка потребовалась в связи со сложившейся на предприятии ситуацией. 6 октября на совещании в администрации было озвучено: из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.

На следующий день глава администрации города Виктор Кувайцев нанес визит на предприятие, а еще через два дня, 9 октября, сообщил: «По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству».

Директор «Пензалифта» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении, а контрольно-счетная палата проверила финансово-хозяйственную деятельности организации, выявив немало нарушений.

Так, цены, по которым предприятие не только оказывало услуги по техническому обслуживанию лифтов, но и осуществляло снос аварийных домов по заключенным контрактам, оказались ниже себестоимости. Директор принимал решения о компенсационных выплатах без учета финансовых возможностей «Пензалифта». Работа транспорта и списание ГСМ не контролировались, а меры по взысканию имеющейся крупной дебиторской задолженности не принимались.

«Комиссия выявила и другие нарушения, после чего предложила направить соответствующие обращения о проведении проверки в Следственный отдел по Железнодорожному району г. Пензы СК РФ по Пензенской области, а также УМВД России по г. Пензе», - сообщает пресс-служба администрации города.

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