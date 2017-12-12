12.12.2017 | 09:10

Во вторник, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев направил жителям Пензенской области поздравление с Днем Конституции.

«Основной закон страны, как и государственный герб, флаг и гимн – ее подлинный символ. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества, надежно обеспечивает гражданский мир и согласие, законные права и свободы человека, гарантирует сохранение исторически сложившегося единства многонационального народа.

Выражаю уверенность, что вместе мы сможем добиться еще более масштабных успехов в развитии социально-экономического потенциала Отечества, приумножим его величие и славу.

Залогом этому послужат наш добросовестный труд, активная гражданская позиция, патриотизм, ответственность каждого за настоящее и будущее великой Родины», - говорится в поздравлении главы региона.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и новых свершений на благо России и Пензенской области.