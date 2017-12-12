Во вторник, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев направил жителям Пензенской области поздравление с Днем Конституции.
«Основной закон страны, как и государственный герб, флаг и гимн – ее подлинный символ. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества, надежно обеспечивает гражданский мир и согласие, законные права и свободы человека, гарантирует сохранение исторически сложившегося единства многонационального народа.
Выражаю уверенность, что вместе мы сможем добиться еще более масштабных успехов в развитии социально-экономического потенциала Отечества, приумножим его величие и славу.
Залогом этому послужат наш добросовестный труд, активная гражданская позиция, патриотизм, ответственность каждого за настоящее и будущее великой Родины», - говорится в поздравлении главы региона.
Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и новых свершений на благо России и Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):
Посмотрите Иван Александрович через левое плечо, не нарушен ли основной закон страны в вашем кабинете?
penzainform.ru писал(a):
У коммунистов идея была коммунизм, хотелось бы услышать расширенней.
penzainform.ru писал(a):
Что вы имеете в виду, уж не право ли на труд и достойную жизнь .
penzainform.ru писал(a):
вот это тавтология, многонациональным может быть государство. Народ, этнос, порода не может быть многонациональной.