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Общество | Иван Белозерцев поздравил жителей области с Днем Конституции

12.12.2017|09:10
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Во вторник, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев направил жителям Пензенской области поздравление с Днем Конституции.

«Основной закон страны, как и государственный герб, флаг и гимн – ее подлинный символ. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества, надежно обеспечивает гражданский мир и согласие, законные права и свободы человека, гарантирует сохранение исторически сложившегося единства многонационального народа.

Выражаю уверенность, что вместе мы сможем добиться еще более масштабных успехов в развитии социально-экономического потенциала Отечества, приумножим его величие и славу.

Залогом этому послужат наш добросовестный труд, активная гражданская позиция, патриотизм, ответственность каждого за настоящее и будущее великой Родины», - говорится в поздравлении главы региона.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и новых свершений на благо России и Пензенской области.

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Гость|12.12.2017 09:32|

penzainform.ru писал(a):

«Основной закон страны,

Посмотрите Иван Александрович через левое плечо, не нарушен ли основной закон страны в вашем кабинете?

penzainform.ru писал(a):

. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества,

У коммунистов идея была коммунизм, хотелось бы услышать расширенней.

penzainform.ru писал(a):

законные права и свободы человека,

Что вы имеете в виду, уж не право ли на труд и достойную жизнь .

penzainform.ru писал(a):

единства многонационального народа.

вот это тавтология, многонациональным может быть государство. Народ, этнос, порода не может быть многонациональной.

Гость|12.12.2017 09:40|

а где выходной?

Гость|12.12.2017 09:49|

У моей училке по географии такой же глобус.

Имя: Гость
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