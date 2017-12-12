Сотни переливающихся и мерцающих лампочек завораживают прохожих. Главная елка Пензы в вечерние часы теперь сияет, поднимая настроение горожанам. Некоторые устраивают на площади Ленина фотосессии.
«Пенза вообще город красивый. Я здесь уже 17 лет, мне очень нравится», - отметила прохожая.
«Очень-очень красиво, нам нравится. Прямо сказка», - поделилась пензячка.
А в преддверии зимних торжеств город особенно ярок. Улицы украсили, а на Московской установили новогодний арт-объект.
«Очень красиво все сделали, даже не верится. Вот только цифр «2018» почему-то не видно», - заметила горожанка.
Восьмерку чиновники пообещали поставить в самое ближайшее время. Ее оформят светящейся лентой.
«Дом Деда Мороза еще лучше будет, наверное, он же светиться будет!» - предположил прохожий.
А детвора, прогуливаясь по месту будущего катка, разучивает стихи и вспоминает новогоднюю классику.
Колпак.