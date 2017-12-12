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Общество | Главная елка Пензы радует жителей и гостей города огнями

12.12.2017|17:36
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Сотни переливающихся и мерцающих лампочек завораживают прохожих. Главная елка Пензы в вечерние часы теперь сияет, поднимая настроение горожанам. Некоторые устраивают на площади Ленина фотосессии.

«Пенза вообще город красивый. Я здесь уже 17 лет, мне очень нравится», - отметила прохожая.

«Очень-очень красиво, нам нравится. Прямо сказка», - поделилась пензячка.

А в преддверии зимних торжеств город особенно ярок. Улицы украсили, а на Московской установили новогодний арт-объект.

«Очень красиво все сделали, даже не верится. Вот только цифр «2018» почему-то не видно», - заметила горожанка.

Восьмерку чиновники пообещали поставить в самое ближайшее время. Ее оформят светящейся лентой.

«Дом Деда Мороза еще лучше будет, наверное, он же светиться будет!» - предположил прохожий.

А детвора, прогуливаясь по месту будущего катка, разучивает стихи и вспоминает новогоднюю классику.

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Гость|12.12.2017 18:39|

Колпак.

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