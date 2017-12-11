11.12.2017 | 18:15

Вот уже два с половиной месяца в доме № 2 на улице Воронова не работают лифты.

В конце сентября в 11-подъездной высотке по программе капитального ремонта приступили к замене оборудования. Жильцы не могли дождаться, когда вместо старых дребезжащих кабин будут современные. Но запускать новое оборудование не спешили.

«Поставили лифт как будто на выставку. Нам что, просто смотреть на закрытые двери? Здесь в основном пожилые люди живут», - отметил местный житель Евгений Кошелев.

В момент работы журналистов 11 канала, то ли по случайности, то ли еще по каким причинам, лифты пустили в ход.

На подъездах висят объявления, в которых сообщается, что работы по капитальному ремонту лифтового оборудования произведены с нарушениями. О несоответствиях слышали и активисты дома.

«Узнала, что они поставили новые лифты. Красивые, все нормально. Но осталась старая деталь - направляющая», - пояснила живущая на 8-м этаже дома Мария Громова.

Представители регионального фонда капремонта, которые курируют все вопросы, связанные с работами по программе, отказались дать официальные комментарии. Тайм-аут взяла и управляющая компания. Жильцы оказались в замкнутом круге.

«Это ведь все стоит бешеные деньги», - добавил Евгений Кошелев.

А если лифты, установленные на средства собственников, выйдут из строя, то найти крайнего будет еще сложнее.