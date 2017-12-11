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Общество | В Пачелме аварийные участки дороги отремонтировали по решению суда

11.12.2017|12:32
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В Пачелме выявили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения: состояние покрытия дорожной части на участках улиц Ковальчука и 1 Мая не соответствовало ГОСТу.

После проверки районный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию рабочего поселка привести дорогу в нормативное состояние. Иск представителя надзорного органа был удовлетворен.

«Решение суда администрацией р. п. Пачелма было исполнено, участки дороги по ул. Ковальчука и ул. 1 Мая отремонтированы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|11.12.2017 12:56|

А участок от села Решетино и до посёлка Титово когда в порядок приведут?По посёлку Титово вообще только на тракторе ездить,всё разбито.

Имя: Гость
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