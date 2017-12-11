11.12.2017 | 15:36

Молодые мамы станут более обеспеченными. По инициативе Президента РФ при рождении первенца многие женщины будут получать дополнительные деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона обсудили готовность Пензенской области к вступлению закона в силу. На данный момент подсчитано, что в 2018 году на пособие могут рассчитывать примерно пять с половиной тысяч пензячек.

«Размер выплаты будет составлять 9 470 рублей, и этим пособием будут пользоваться семьи, в которых среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Средства молодым мамам выделят из федерального бюджета.

«Мы ждем проектов документа федерального уровня, когда они будут приняты на уровне Государственной Думы и подписаны. Работа в этом направлении проведена, мы готовы», - добавил Евгений Трошин.

Для того чтобы получить выплату, женщина должна будет обратиться в органы социальной защиты. Предполагается задействовать и многофункциональные центры.

«Наша задача - максимально облегчить процедуру подготовки документов для мам, которые в этом нуждаются», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.