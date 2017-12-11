Пензенцы довольны качеством капремонта многоквартирных домов ?

11.12.2017 | 16:52

В Пензенской области в 2017-м капитально отремонтировано 87% многоквартирных домов, включенных в перечень на год. Работы должны быть проведены всего в 132 МКД в девяти муниципальных образованиях.

Данные цифры были озвучены на совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 11 декабря.

«Бывает так, что крышу сделают, а фасад не ремонтировался, картина в целом неприглядная складывается. Дополнительные затраты небольшие нужны, а вид совсем другой у здания будет. Ищите решение: работайте с муниципалитетом, с собственниками квартир, определяйте цену вопроса и доводите процесс до конца», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику областного управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину.

Тот в свою очередь сообщил, что есть и положительные примеры. Так, в Каменке совместили сразу три программы: капитального ремонта, создания комфортной городской среды и улучшения уличного освещения. В итоге на улице Рокоссовского отремонтировали дом, заасфальтировали территорию и установили светоточки.

При этом претензий по качеству выполнения работ в Пензенской области зафиксировано не было. Губернатор подчеркнул, что с подобными жалобами жители к нему не обращались ни разу.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал активнее взыскивать задолженности по капремонту, коих с начала года накопилось на 94 млн рублей. Причем среди должников нередко фигурируют администрации муниципальных образований.

«Это недопустимо. Область выделяет районам средства на сбалансированность бюджета, долги за капремонт нужно погасить», - заключил глава региона.