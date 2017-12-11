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Общество | Пензенцы довольны качеством капремонта многоквартирных домов

11.12.2017|16:52
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В Пензенской области в 2017-м капитально отремонтировано 87% многоквартирных домов, включенных в перечень на год. Работы должны быть проведены всего в 132 МКД в девяти муниципальных образованиях.

Данные цифры были озвучены на совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 11 декабря.

«Бывает так, что крышу сделают, а фасад не ремонтировался, картина в целом неприглядная складывается. Дополнительные затраты небольшие нужны, а вид совсем другой у здания будет. Ищите решение: работайте с муниципалитетом, с собственниками квартир, определяйте цену вопроса и доводите процесс до конца», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику областного управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину.

Тот в свою очередь сообщил, что есть и положительные примеры. Так, в Каменке совместили сразу три программы: капитального ремонта, создания комфортной городской среды и улучшения уличного освещения. В итоге на улице Рокоссовского отремонтировали дом, заасфальтировали территорию и установили светоточки.

При этом претензий по качеству выполнения работ в Пензенской области зафиксировано не было. Губернатор подчеркнул, что с подобными жалобами жители к нему не обращались ни разу.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал активнее взыскивать задолженности по капремонту, коих с начала года накопилось на 94 млн рублей. Причем среди должников нередко фигурируют администрации муниципальных образований.

«Это недопустимо. Область выделяет районам средства на сбалансированность бюджета, долги за капремонт нужно погасить», - заключил глава региона.

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Гость|11.12.2017 17:07|

А что неужели кто оплачивает в этот воровской мутный общак ????

Гость|11.12.2017 17:08|

Капля в море ... 132 дома на всю Пензенскую область. Остальное всё ...

Гость|11.12.2017 17:13|

При этом претензий по качеству выполнения работ в Пензенской области зафиксировано не было. Губернатор подчеркнул, что с подобными жалобами жители к нему не обращались ни разу.

ОЙ ЛЮЛИ-ЛЮЛИ

Гость|11.12.2017 17:15|

Гость писал(a):

А что неужели кто оплачивает в этот воровской мутный общак ????
Не оплачивали три года. Принесли судебный иск на всю сумму + пошлина. Они там законы знают, что по истечении 3-х лет уже нельзя взыскать с должника по суду, потому их юристы не спят. Пришлось выплатить долг.

Гость|11.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А что неужели кто оплачивает в этот воровской мутный общак ????
Не оплачивали три года. Принесли судебный иск на всю сумму + пошлина. Они там законы знают, что по истечении 3-х лет уже нельзя взыскать с должника по суду, потому их юристы не спят. Пришлось выплатить долг.
Можно еще 3 года копить

Гость|11.12.2017 17:19|

Почему это предприятие называют ПОБОРОМ

Гость|11.12.2017 17:20|

Пензенцы довольны качеством капремонта многоквартирных домов ?

-НЕТ

Гость|11.12.2017 17:22|

146%

Денег нет ,но вы держитесь

Домик для уточки.

Гость|11.12.2017 17:31|

А когда начнётся ремонт новых домов сданных в этом году в Заре с щелями по 70 см и учителями получающими по 7 000 руб?

Имя: Гость
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