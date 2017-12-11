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Общество | Опасный участок дороги на улице Кижеватова нуждается в светофоре

11.12.2017|14:21
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Переход, расположенный чуть ниже примыкания улицы Чебышева к Окружной, напротив дома № 4 на Кижеватова, - настоящее испытание для пешеходов. На этом участке регулярно случаются аварии.

Галина Ивановна попала в ДТП, она до сих пор не может оправиться от последствий.

«На середине дороги сшибла машина. Неужели не видели, что люди переходят, что я сзади за всеми иду? Из всех машин одна вперед вырвалась и меня сшибла. Вытащили меня из-под машины. А сейчас я калека», - рассказала пострадавшая.

Местные жители не раз видели, как машины летели с горки или поднимались на высокой скорости и, не вписываясь в изгибы дороги, сбивали ограждения.

Обеспокоенные своей безопасностью пензенцы предложили установить здесь светофор. Горожане уповают на то, что авторегулировщики привлекут внимание водителей. Тогда и людям не так страшно будет ступать на зебру, и ограждения не пострадают от наездов.

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