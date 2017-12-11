11.12.2017 | 13:44

С понедельника, 11 декабря, исполняющим обязанности главного врача ГАУЗ ПО «Детская стоматологическая поликлиника» назначена Любовь Дербенева, ранее занимавшая должность заведующей отделением № 2.

Любовь Борисовна сменила на этом посту Людмилу Смышляеву, руководившую учреждением здравоохранения с 20 ноября 2017 года, а до этого времени работавшую в должности заместителя главного врача. Теперь Людмила Викторовна вновь заняла этот пост.

Кадровые перестановки произведены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пензенской области.