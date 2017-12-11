Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 дек 2017|14:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  59.23
 

Общество | Л. Дербенева назначена и. о. главврача детской стоматологической поликлиники

11.12.2017|13:44
Печать

С понедельника, 11 декабря, исполняющим обязанности главного врача ГАУЗ ПО «Детская стоматологическая поликлиника» назначена Любовь Дербенева, ранее занимавшая должность заведующей отделением № 2.

Любовь Борисовна сменила на этом посту Людмилу Смышляеву, руководившую учреждением здравоохранения с 20 ноября 2017 года, а до этого времени работавшую в должности заместителя главного врача. Теперь Людмила Викторовна вновь заняла этот пост.

Кадровые перестановки произведены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!