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Общество | В Пензе делегаты Сурского края приехали с форума «Доброволец-2017»

10.12.2017|15:33
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Волонтерское движение в Пензенской области набирает обороты и выходит за пределы региона. Тому подтверждением стало участие делегации Сурского края во Всероссийском форуме «Доброволец-2017». Своими впечатлениями от увиденного и услышанного студенты поделились во время круглого стола, который прошел в Доме молодежи. Они привезли из столицы важную новость.

«Президент Российской Федерации объявил своим указом, что 2018 год является Годом добровольца и волонтера. Конечно, очень приятно сознавать, что президент поддерживает деятельность волонтеров и ему это небезразлично. Значит небезразлично, конечно, нашей стране», - отметила руководитель центра реализации молодежных инициатив ММЦ Пензенской области Татьяна Филиппова.

В регионе на сегодняшний день насчитывается более 350 официально зарегистрированных добровольных помощников, среди которых в основном студенты.

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Гость|10.12.2017 16:16|

ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ - САМЫЕ ВОЛОНТЁРИСТЫЕ ВОЛОНТЁРЫ В МИРЕ! ДА ЧТО ТАМ В МИРЕ. В РОССИИ. если без шуток то молодцы ребята и девчата.

Гость|10.12.2017 17:02|

Из к/ф "Добровольцы":

Хорошо над Москвою-рекой

Услыхать СОЛОВЬЯ на рассвете,

Только нам по душе непокой,

Мы сурового времени дети.

Гость|10.12.2017 17:13|

Войдут в историю как первые выдвиженцы Путина на новый 6 летний срок.

Имя: Гость
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