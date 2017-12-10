10.12.2017 | 15:33

Волонтерское движение в Пензенской области набирает обороты и выходит за пределы региона. Тому подтверждением стало участие делегации Сурского края во Всероссийском форуме «Доброволец-2017». Своими впечатлениями от увиденного и услышанного студенты поделились во время круглого стола, который прошел в Доме молодежи. Они привезли из столицы важную новость.

«Президент Российской Федерации объявил своим указом, что 2018 год является Годом добровольца и волонтера. Конечно, очень приятно сознавать, что президент поддерживает деятельность волонтеров и ему это небезразлично. Значит небезразлично, конечно, нашей стране», - отметила руководитель центра реализации молодежных инициатив ММЦ Пензенской области Татьяна Филиппова.

В регионе на сегодняшний день насчитывается более 350 официально зарегистрированных добровольных помощников, среди которых в основном студенты.