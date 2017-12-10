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Общество | В Пензе активных волонтеров фонда «Покров» отметили благодарностями

10.12.2017|12:01
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Для них не бывает чужой беды. Они всегда готовы прийти на помощь совершенно незнакомым им людям. Волонтеры. Команда единомышленников. Ольга Ахлестина оказалась среди них случайно.

«Сестра меня попросила сделать. Знает, что я это умею делать, попросила меня сделать баннер на ящик. Я согласилась, потом мне стало это очень интересно, потому что делать добро - это очень важно, прежде всего для самого себя. И хочется быть причастным к тем большим делам, которые делают», - рассказала Ольга Ахлестина.

В благотворительном фонде поддержки семьи, материнства и детства «Покров» много волонтеров. В зависимости от проводимого организацией мероприятия добровольных помощников бывает до 40 человек. Самых активных наградили благодарственными письмами.

На учете в фонде «Покров» состоит порядка 250 семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Им здесь оказывают не только моральную, но и материальную поддержку. Денег не дают, но всегда рады помочь продуктовыми наборами и одеждой. Именно в их сборе для нуждающихся большую роль играют волонтеры.

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