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Общество | На ул. Ленина появится еще одна остановка общественного транспорта

10.12.2017|11:01
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В Пензе станет на одну остановку больше. Такое решение принял глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда областного центра в субботу, 9 декабря.

Дополнительный павильон будет установлен возле дома № 14 на улице Ленина. Его просили разместить там родители воспитанников Центра культуры и досуга, а также ветераны, состоящие в различных клубных формированиях. Им трудно добираться до учреждения культуры от ближайшей остановки «Улица Ленина».

«После проведения необходимых согласований с собственниками инженерных коммуникаций на данном участке с наступлением благоприятных погодных условий в весенний период надо сделать дополнительную остановку для удобства жителей города», - заключил Виктор Кувайцев.

На территории будет обустроен не только остановочный павильон, но и заездной карман, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|10.12.2017 11:11|

Будет 2 остановки через 150 метров?

Имя: Гость
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