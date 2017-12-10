10.12.2017 | 11:01

В Пензе станет на одну остановку больше. Такое решение принял глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда областного центра в субботу, 9 декабря.

Дополнительный павильон будет установлен возле дома № 14 на улице Ленина. Его просили разместить там родители воспитанников Центра культуры и досуга, а также ветераны, состоящие в различных клубных формированиях. Им трудно добираться до учреждения культуры от ближайшей остановки «Улица Ленина».

«После проведения необходимых согласований с собственниками инженерных коммуникаций на данном участке с наступлением благоприятных погодных условий в весенний период надо сделать дополнительную остановку для удобства жителей города», - заключил Виктор Кувайцев.

На территории будет обустроен не только остановочный павильон, но и заездной карман, сообщили в пресс-службе мэрии.