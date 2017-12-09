09.12.2017 | 15:38

Пензенцы уже начали закупать основные продукты для праздничного стола. На ярмарке - ажиотаж.

Спрос на мясо, птицу и рыбу вполне объясним - это основные продукты, которыми хозяйки будут потчевать своих близких и гостей. Утка весом чуть больше двух килограммов обойдется в 700 рублей.

«Начиняете ее, потом в духовку. Жарится она очень быстро», - посоветовала один из продавцов.

О вкусах и предпочтениях не спорят; главное, чтобы денег хватило на все что душе угодно. С каждым годом новогодние угощения все сильнее бьют по карману, но ради одной ночи большинство граждан не скупится.

«Финансы поют романсы, но что делать - праздник есть праздник. Все, что касается Нового года, все у нас будет на столе», - отметила покупательница.

«Естественно, шашлык! Это обязательно», - поделился горожанин.

Мясо, нарезки копченостей и колбас всегда в почете, но в новогоднюю ночь - в особенности, и, конечно, не обойдется без традиционных салатов.

«Язык в оливье будет лучше, чем колбаса. Колбаса - с ГМО, а это - натуральный продукт!» - поделилась мнением пензячка.

По иронии судьбы, именно у палатки с рыбной продукцией выстроилась очередь. В ассортименте - не только свежие и соленые дары моря, но и икра. Цена за 250 граммов деликатеса - тысяча рублей. А еще не обходится ночь без аромата мандаринов и свежих овощей.

У каждой хозяйки свое праздничное меню, но главное не то, что на столе, а чтобы за ним собрались близкие и любимые люди.