09.12.2017 | 09:29

Октябрьский районный суд города Пензы удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Пензенской области о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, которой принадлежит туристическая компания «Бискай тур».

«Фирма неоднократно нарушала права клиентов, которых вводили в заблуждение. Информация в договорах не соответствовала действительности, то есть изначально была фактически ложной. Деньги, уплаченные потребителями, турагентством не перечислялись по назначению. Это привело к тому, что туристы остались в чужой стране без крыши над головой и без обратных билетов. Планируемые и оплаченные поездки не состоялись, летний отдых был испорчен», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Суду были представлены данные о более чем 60 пострадавших, решивших воспользоваться услугами «Бискай тура».

«Управление рассматривает такую меру, как обращение в суд с иском о прекращении деятельности предпринимателя, исключительной, крайне редкой применяемой, но в данном случае необходимой и адекватной для прекращения систематических нарушений прав потребителей», - также отметили в пресс-службе.

Постановление суда было вынесено заочно и еще не вступило в законную силу.