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Общество | В Пензе суд прекратил деятельность агентства «Бискай тур»

09.12.2017|09:29
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Октябрьский районный суд города Пензы удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Пензенской области о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, которой принадлежит туристическая компания «Бискай тур».

«Фирма неоднократно нарушала права клиентов, которых вводили в заблуждение. Информация в договорах не соответствовала действительности, то есть изначально была фактически ложной. Деньги, уплаченные потребителями, турагентством не перечислялись по назначению. Это привело к тому, что туристы остались в чужой стране без крыши над головой и без обратных билетов. Планируемые и оплаченные поездки не состоялись, летний отдых был испорчен», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Суду были представлены данные о более чем 60 пострадавших, решивших воспользоваться услугами «Бискай тура».

«Управление рассматривает такую меру, как обращение в суд с иском о прекращении деятельности предпринимателя, исключительной, крайне редкой применяемой, но в данном случае необходимой и адекватной для прекращения систематических нарушений прав потребителей», - также отметили в пресс-службе.

Постановление суда было вынесено заочно и еще не вступило в законную силу.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|09.12.2017 10:09|

Взыскать ущерб с руководителя Бискай-тур

Гость|09.12.2017 10:17|

Да эти забегаловки все по закрывать надо.

Гость|09.12.2017 10:21|

Бискай тур кто там хозяин, его еще не привлекли по уголовке.

Гость|09.12.2017 10:35|

НАВЕРНО ДЕЛИЛСЯ ЕСЛИ НЕ СИДИТ.

Имя: Гость
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