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Общество | Пензенцы почтили минутой молчания память героев Отечества

09.12.2017|13:11
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В субботу, 9 декабря, в Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Мероприятие прошло на набережной Суры, возле монумента «Росток», рядом с которым расположена стела «Слава героям!». В торжествах приняли участие глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, представители общественности.

После тематической вводной части, в которой чтецы-артисты театра «Голос поэта» исполнили стихи разных войн, а солистка Ольга Козырева - песню «Честь имею», память павших за Родину героев почтили минутой молчания. Затем под гимн России прогремели залпы орудий.

«Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к стеле «Слава Героям!», на которой запечатлены имена людей, которыми гордится Пензенская область», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|09.12.2017 13:46|

penzainform.ru писал(a):

возле монумента «Росток», рядом с которым расположена стела «Слава героям!»
Значит на Советской площади не стали возлагать? Очень даже лицемерно!

Гость|09.12.2017 14:07|

penzainform.ru писал(a):

В торжествах приняли участие глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, представители общественности.

Попы не участвовали, не добрый знак, затаились, стела в опасности.

Гость писал(a):

Значит на Советской площади не стали возлагать? Очень даже лицемерно!

Не лицемерно, а продуманно, это практически перенесли. Но пока виртуально, но с заделом на будущее. Окно авертона, вырабатывают привыкание "масс".

Гость|09.12.2017 14:20|

И деньги на переносе "заработают".Интересно,что бы с этим председателем -сапёром сделали бы боевые ветераны В.О.В.? А кафе Грот попам не мешает?

Гость|09.12.2017 14:23|

А Керхенаджеву не стыдно людям в глаза смотреть? Жополиз записной! Что еще этот воЕн одобрит? Чему еще стоя поаплодирует?

Гость|09.12.2017 14:48|

Слава героям!-

Героям слава!

Гость|09.12.2017 15:13|

Затычки вставьте в свои ротики,болтунишки.

Гость|09.12.2017 15:21|

Гость писал(a):

Затычки вставьте в свои ротики,болтунишки.
Уметь подлизнуть - это искусство. ))) Богат талантами Сурский Край. )))

Гость|09.12.2017 15:30|

Гость писал(a):

А кафе Грот попам не мешает?
[

там приют для юродивых (уродливых) сделают.

Гость|09.12.2017 15:54|

penzainform.ru писал(a):

стеле «Слава Героям!», на которой запечатлены имена людей, которыми гордится Пензенская область»
А вы попробуйте отыскать там фамилию Кижеватова, вы вряд ли найдёте её на стеле, панель изначально была не читаема и никто её не приводит в порядок, хотя В.Фейгина обещала это сделать.

Гость|09.12.2017 16:12|

Гость писал(a):

А кафе Грот попам не мешает?

[

там приют для юродивых (уродливых) сделают.

Юродство в православии - духовно-аскетический подвиг. )

Гость|09.12.2017 16:14|

Гость писал(a):

а Советской площади не стали возлагат
В д.к. Дзержинского не будет ёлок.

Что ещё ожидать от власть придержащих?

Гость|09.12.2017 16:21|

Гость писал(a):

а Советской площади не стали возлагат

В д.к. Дзержинского не будет ёлок.

Что ещё ожидать от власть придержащих?

Чо дадут то и схаваеш

Гость|09.12.2017 16:29|

Гость писал(a):

а Советской площади не стали возлагат

В д.к. Дзержинского не будет ёлок.

Что ещё ожидать от власть придержащих?

Чо дадут то и схаваеш

Да, я тоже вата, схаваю и нового - старого П-резидента.

Гость|09.12.2017 17:41|

penzainform.ru писал(a):

имена людей, которыми гордится Пензенская область
ТЫ троль, , хоть прочитал фамилию. КИЖНВАТОВ? Троль, войди в Интеренг, пойми, что сдедеали твои услуги не буду говорить "вродственнки". Я не родственгнник ему, но кто ЭТО застеекл - КЕижневаол получетствя в опалне?

Гость|09.12.2017 18:21|

ГЕРОЯМ СЛАВА !

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Имя: Гость
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