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Общество | Губернатор поздравил жителей области с Днем Героев Отечества

09.12.2017|08:58
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В субботу, 9 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил жителям региона поздравление с Днем Героев Отечества.

«Имена многих наших земляков золотыми буквами вписаны в историческую летопись Отчизны. Среди них Герои Советского Союза и Социалистического Труда, Герои России, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия. Главными ценностями для них всегда были и остаются беззаветная любовь к Родине, искренняя готовность служить ее интересам, верность присяге и долгу.

На таких ярких примерах воспитана молодая смена, призванная продолжить эстафету ратных и трудовых свершений славных предков. Отважные покорители космического пространства и воины-интернационалисты, замечательные труженики, которые добились больших успехов в экономике, науке и культуре - все они вносят весомый вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала страны, ее международного положения.

В этой неразрывной связи поколений, преемственности героических традиций - сила и могущество великой России. Уверен, что так будет и впредь.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и процветания!» - говорится в поздравлении главы региона.

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