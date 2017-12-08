08.12.2017 | 15:52

Члены общественной организации, спасающей бездомных животных, долго добивались, чтобы городские власти отдали им какое-нибудь здание для организации приюта. Мечта волонтеров сбылась - теперь за ними закреплена двухэтажка на улице Бийской. Чиновникам добровольцы сказали «спасибо», но когда вошли внутрь строения, едва не опустили руки.

«Коммуникаций здесь нет вообще, они все отрезаны. Батареи полопались, так как в них была вода, и она замерзла. Здесь нет ни света, ни отопления, ни воды», - прокомментировала волонтер Елена Кондратьева.

Членам общественной организации под названием «Вместе» предстоит восстанавливать все коммуникации и делать хотя бы скромный ремонт. По предварительным подсчетам, на это нужен не один миллион рублей. Волонтеры надеются на помощь пензенцев.

«Есть горожане, которые неравнодушны к нашему доброму делу, к животным, и которые могут нам помочь. Так же есть ряд юридических лиц, готовых также оказать нам помощь - в виде строительных материалов», - отметила Елена Кондратьева.

Добровольцы рассчитывают, что сумеют завершить работы весной. Сроки сильно урезаны, потому что на время ремонта животные будут находиться в не приспособленных для этого помещениях - в полуподвалах, на съемных квартирах.

На даче одной из зоозащитниц содержится 16 собак и несколько кошек. Каждого волонтеры спасли от гибели. Алла Колодина, волонтер общественной организации «Вместе», может рассказать грустную историю про каждого подопечного. Соседи по даче сердобольностью горожанки недовольны.

«У нас было собрание дачников, и оно постановило до 1 апреля всех собак из приюта с дачи убрать. Можно оставить трех, самых стареньких псов, которые остаются на «доживание», - пояснила Алла Колодина.

Здание на Бийской будут делить между собой две общественные организации, которые занимаются брошенными животными. Фактически там появится первый в Пензе полноценный приют. По словам волонтеров, аналогичное муниципальное учреждение, действующее у Чемодановской свалки, не обеспечивает бродячим кошкам и собакам нормальных условий.