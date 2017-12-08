Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 дек 2017|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Общество | В. Супиков поддержал патриотические инициативы Музея русской армии

08.12.2017|09:10
Печать

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области оказал благотворительную помощь Музею русской армии, который создан членами военно-исторического клуба «Аванпост» и сейчас работает на базе Дома молодежи.

Руководитель проекта Томас Янчаускас обратился за содействием к депутату в ходе последнего приема граждан 1 декабря. Он рассказал, что коллективу единомышленников удалось собрать и представить на обозрение посетителей несколько сотен экспонатов времен Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны 1914–1918 годов.

Это кавалерийские мундиры, оружие, снаряжение, документы и фотографии, а также коллекция наград за русско-турецкую, русско-японскую, Крымскую войну и оборону Севастополя.

Музей регулярно проводит тематические выставки, которые рассчитаны на широкие слои населения, интересующиеся историей государства. Частыми гостями являются школьники, студенты, кадеты, военнослужащие и люди старшего поколения.

Парламентарий положительно оценил наработки активистов Музея русской армии и предложил разработать совместную программу, направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения Железнодорожного района г. Пензы.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!