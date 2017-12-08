08.12.2017 | 09:10

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области оказал благотворительную помощь Музею русской армии, который создан членами военно-исторического клуба «Аванпост» и сейчас работает на базе Дома молодежи.

Руководитель проекта Томас Янчаускас обратился за содействием к депутату в ходе последнего приема граждан 1 декабря. Он рассказал, что коллективу единомышленников удалось собрать и представить на обозрение посетителей несколько сотен экспонатов времен Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны 1914–1918 годов.

Это кавалерийские мундиры, оружие, снаряжение, документы и фотографии, а также коллекция наград за русско-турецкую, русско-японскую, Крымскую войну и оборону Севастополя.

Музей регулярно проводит тематические выставки, которые рассчитаны на широкие слои населения, интересующиеся историей государства. Частыми гостями являются школьники, студенты, кадеты, военнослужащие и люди старшего поколения.

Парламентарий положительно оценил наработки активистов Музея русской армии и предложил разработать совместную программу, направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения Железнодорожного района г. Пензы.