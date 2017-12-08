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Общество | В Пензе в водопровод и канализацию нужно вложить 10 миллиардов рублей

08.12.2017|16:24
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Водопровод и канализация стали темой для обсуждения на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 8 декабря.

Как доложил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, в водопроводные сети подается жидкость, соответствующая СанПиН питьевой воды. Контроль ее качества проводит лаборатория ООО «Горводоканал», укомплектованная необходимым оборудованием и материалами.

«Контроль осуществляется на всех стадиях очистки воды: природной, перед подачей потребителям и непосредственно в местах водоразбора. Ежедневно качество проверяется по 13 основным показателям, ежемесячно - по 42», - доложил Андрей Гришин.

За 9 месяцев 2017 года из разводящей сети был отобрано 2 423 пробы воды. По санитарно-химическим показателям несоответствия требованиям СанПин не было выявлено. По микробиологическим показателям в 26 пробах из 2 423 наблюдались отклонения от нормативов.

Андрей Гришин отметил, что большая часть нарушений качества воды наблюдается в распределительной сети в застойных зонах частного сектора.

Вода подается пензенцам от насосных станций и резервуаров по сети, длина которой составляет 844,7 км. По оценкам специалистов, более 67% труб физически изношены. В итоге в 2016 году было зафиксировано 2 708 аварий, за 9 месяцев 2017-го - 1 779.

Но есть еще и канализационные сети общей протяженностью 24,34 км, построенные в 1972 и 1986 годах. За долгие годы эксплуатации в них накопилось порядка 1,7 млн тонн илового осадка.

По самым скромным оценкам, в течение 2015 - 2026 годов в систему водоснабжения и водоотведения Пензы требуется вложить 10,7 млрд рублей. На санацию и замену водопроводных труб ежегодно необходимо не менее 139 млн руб., канализационных - 236 млн.

«Федеральных программ, по которым можно было бы получить финансирование, не существует, а предельный индекс повышения тарифа - 4%. Что будет дальше - пока непонятно», - признал присутствовавший на заседании заместитель технического директора ООО «Горводоканал» Петр Пивоваров.

Источник — фото Pixabay.com
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