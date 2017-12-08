08.12.2017 | 18:50

В киноконцертном зале Пенза отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Пензенской области.

Битва за урожай уже позади, и они в ней победили. Область намолотила рекордное количество зерна - 2,5 миллиона тонн. Активно развивались и другие отрасти аграрного сектора экономики.

Ветераны сельскохозяйственного труда с высоты своего опыта дали советы, как работать еще лучше.

«Наряду с полем надо развивать и животноводство. А у нас, откровенно говоря, если взять продовольственные культуры, та же пшеничка вся идет третьим классом и ниже. Она практически уже не продовольственная, в силу наших природных условий. Поэтому надо поднимать животноводство», - поделился видением герой Социалистического Труда Николай Лагуткин.

Но нужно не только радоваться успехам, но и думать о предстоящем сезоне - телегу готовят зимой.

«Желаю, чтобы господь бог поддержал нас в будущем году и не затянул посевную, как она была затянута в прошлом году из-за дождей», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.