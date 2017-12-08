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Общество | В Пензе отремонтировали крышу многоэтажки после жалобы губернатору

08.12.2017|10:17
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В четверг, 7 декабря, глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев, а также начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин и заместитель главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев встретились с жителями дома № 48 на проспекте Строителей.

Одна из женщин, проживающих в этом доме, обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву во время личного приема, который он провел 29 ноября. Пензячка пожаловалась на протекающую кровлю и попросила помочь с ее ремонтом.

Решением проблемы занялся мэр Пензы и его подчиненные. После приема губернатора управляющая компания отремонтировала крышу, а градоначальник оценил эту работу.

«По словам жильцов, на сегодняшний день протечка устранена, но есть вероятность того, что ситуация может повториться. Виктор Кувайцев поручил Андрею Гришину провести экспертизу кровли на предмет капитального ремонта и поставить дом на постоянный контроль», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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