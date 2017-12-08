08.12.2017 | 16:43

Елочные базары в Пензе начали свою работу. Точка на проспекте Победы стала одной из первых. Пока сюда привезли 82 хвойных дерева. По мере необходимости колючий ассортимент будут расширять, а тем временем продавец Владимир рассказывает интересующимся прохожим о ценах.

«С зеленой пометкой - 500, с желтой - 400, с красной - 700: они больше, выше и пушистее. С белым стикером - 250», - рассказал и показал продавец.

На макушках красуются разноцветные стикеры, в прайс-листе - их ценовое значение. За первый день Владимир распрощался с несколькими елками. Он рассчитывает, что через неделю начнется предновогодняя суета, и народ станет украшать свои дома и квартиры душистыми хвойными деревьями.

«Себе и внукам обязательно будем покупать», - отметил прохожий.

На торговой точке даже есть специальное приспособление для упаковки символов праздника. Некоторые покупатели уже оценили сервис и удобство.

Всего в этом году городские чиновники определили 95 точек для размещения елочных базаров. Они будут работать вплоть до 31 декабря.