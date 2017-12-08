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Общество | В Пензе открылись первые елочные базары

08.12.2017|16:43
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Елочные базары в Пензе начали свою работу. Точка на проспекте Победы стала одной из первых. Пока сюда привезли 82 хвойных дерева. По мере необходимости колючий ассортимент будут расширять, а тем временем продавец Владимир рассказывает интересующимся прохожим о ценах.

«С зеленой пометкой - 500, с желтой - 400, с красной - 700: они больше, выше и пушистее. С белым стикером - 250», - рассказал и показал продавец.

На макушках красуются разноцветные стикеры, в прайс-листе - их ценовое значение. За первый день Владимир распрощался с несколькими елками. Он рассчитывает, что через неделю начнется предновогодняя суета, и народ станет украшать свои дома и квартиры душистыми хвойными деревьями.

«Себе и внукам обязательно будем покупать», - отметил прохожий.

На торговой точке даже есть специальное приспособление для упаковки символов праздника. Некоторые покупатели уже оценили сервис и удобство.

Всего в этом году городские чиновники определили 95 точек для размещения елочных базаров. Они будут работать вплоть до 31 декабря.

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Гость|08.12.2017 19:21|

До старого нового года не осыпется,ежели сейчас в избу ёлку затащить?

Гость|08.12.2017 19:24|

Купить ёлку за месяц до нового года,чтобы она осыпалась в новогоднюю ночь нафиг вместе с боем курантов.

Гость|08.12.2017 19:27|

Барыгам лишь бы распродать,втюхать эти ёлки,а там пущай в оливье сыпется.

Гость|08.12.2017 19:45|

Гость писал(a):

До старого нового года не осыпется,ежели сейчас в избу ёлку затащить?
В сенях поставь. А лучшее в погребице схорони. А ежели в огороде приладишь - оттож лепно будя. А какжыть ишо в городе сосенку то сберечь?

Имя: Гость
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