08.12.2017 | 09:31

В Пензе стартовала благотворительная акция по оказанию помощи малообеспеченным многодетным семьям.

Таким образом выполняется поручение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которое он дал в октябре. Глава региона предложил аграриям оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

Сотрудники Социального управления г. Пензы сформировали список, в который вошла 1 501 многодетная малообеспеченная семья, состоящая на учете в базе данных по состоянию на 1 ноября 2017 года.

Со вторника, 5 декабря, в учреждениях социального обслуживания началась выдача таким семьям продуктовых наборов от местных сельхозпроизводителей и сертификатов для получения овощей в магазинах локальной торговой сети.

«Продовольственный набор сформирован из муки, растительного масла, макаронных и кондитерских изделий, крупы, сахара. В овощные комплекты вошли морковь и картофель», - сообщается на сайте Социального управления г. Пензы.