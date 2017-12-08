Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 дек 2017|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Общество | В Пензе 1 501 многодетная семья получит продуктовые наборы

08.12.2017|09:31
Печать

В Пензе стартовала благотворительная акция по оказанию помощи малообеспеченным многодетным семьям.

Таким образом выполняется поручение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которое он дал в октябре. Глава региона предложил аграриям оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

Сотрудники Социального управления г. Пензы сформировали список, в который вошла 1 501 многодетная малообеспеченная семья, состоящая на учете в базе данных по состоянию на 1 ноября 2017 года.

Со вторника, 5 декабря, в учреждениях социального обслуживания началась выдача таким семьям продуктовых наборов от местных сельхозпроизводителей и сертификатов для получения овощей в магазинах локальной торговой сети.

«Продовольственный набор сформирован из муки, растительного масла, макаронных и кондитерских изделий, крупы, сахара. В овощные комплекты вошли морковь и картофель», - сообщается на сайте Социального управления г. Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|08.12.2017 09:41|

Зачем рожать если нет денег на еду?

Гость|08.12.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

сформировали список, в который вошла 1 501 многодетная малообеспеченная семья, состоящая на учете в базе данных

То есть стабильно нуждающиеся в хлебе насущном. Но цифра маловата. Собянин сказал, что на селе лишних людей 15000000 которые не могут найти работу с нормальной оплатой.

Гость|08.12.2017 09:47|

Гость писал(a):

Зачем рожать если нет денег на еду?
Вот да. Это какая-то безответственность.

А мы всё Путина выбираем. В гнилой Германии вас бы на руках носили.

Вот за это его европейцы и не уважают.

Гость|08.12.2017 09:55|

рожать нужно. иначе России не будет. скоро гейропе придёт конец. арабо-африканская будет. даже не любимые нами америкосы на гос.уровне помогают малоимущим. государство Российское крепнет.больше будет социальных программ.

Гость|08.12.2017 09:58|

Гость писал(a):

рожать нужно. иначе России не будет.
Вот и рожай. А у нас на это денег нет. А государство мы не верим.

Гость|08.12.2017 10:06|

Гость писал(a):

Зачем рожать если нет денег на еду?

Иди тогда и повесся, чего ты здесь тролишь.

Гость|08.12.2017 10:07|

Гость писал(a):

Вот и рожай. А у нас на это денег нет.

На это денег не надо.

Гость|08.12.2017 10:18|

Гость писал(a):

Вот и рожай. А у нас на это денег нет. А государство мы не верим.
работать не пробовали????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!