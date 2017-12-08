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Общество | Пензенский минздрав удостоился нескольких престижных наград

08.12.2017|15:36
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Система здравоохранения Пензенской области на федеральном уровне признана одной из самых лучших в России. Региональное министерство стало лауреатом премии II степени «За качество и безопасность медицинской деятельности».

«Данная премия была учреждена в 2015 году, и впервые субъекты отмечались по итогам 2016 года. В прошлом году мы не стали лауреатами. Идет оценка министерства по 36 основным показателям, включая показатель смертности», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Также в систему оценки входит такой критерий, как продолжительность жизни, который в Пензенской области на 6 месяцев выше, чем в среднем по России, и составляет 72,5 года. Учитывалась и работа с беременными и с онкологическими больными, и то, как проходит диспансеризация в больницах.

На другом всероссийском конкурсе в рамках Недели здравоохранения - 2017 была отмечена Пензенская отделенческая железнодорожная клиническая больница.

«Основной задачей конкурса являлось выявление успешных практик и примеров в области государственно-частного взаимодействия в здравоохранении и привлечение к ним внимания органов государственной власти, делового сообщества и средств массовой информации. Нам это удалось», - подчеркнула заместитель главного врача больницы Римма Масаева.

Достичь престижных результатов смогли и сотрудники областного центра крови. Проект Пензенской области занял третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в номинации «Может только человек».

«Проект назывался «Преемственность донорских поколений - основа процветания губернии». Под этим девизом мы работали в течение всего 2017 года, и все акции были направлены как раз на этот проект», - рассказала главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

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