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Общество | Пенза заняла 52 место в рейтинге качества водопроводной воды

08.12.2017|17:35
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Заместитель технического директора Горводоканала Петр Пивоваров озвучил данные о качестве водопроводной воды на комиссии городской думы. Пенза занимает 52-е место в этом рейтинге.

По его словам, ежегодно на санацию сетей, в том числе и канализационных, а так же замену труб необходимо тратить не менее 236 миллионов рублей. Однако такими суммами организация не располагает.

«Все затраты, которые могут пойти на восстановление, должны где-то проявиться, то есть повысится тариф. Но есть такое понятие, как предельный индекс, который не позволяет увеличить тариф больше, чем на 4 процента», - отметил Петр Пивоваров.

При этом организации как гарантирующему поставщику ресурса приходится обслуживать и ремонтировать сети, которые не числятся на балансе Горводоканала. Протяженность таких труб, по примерным подсчетам, от 120 до 150 километров.

«Есть категория граждан, которые отказываются передавать сети, потому что они их сами построили. Не стоит скрывать, что после того, как определенная группа людей построила водопровод, они собирают деньги за подключение. Вторая часть сетей не имеет хозяина, по ним так же ведется работа», - доложил начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Процедура определения и признания водопровода и канализации бесхозными продолжительна. Требуется не меньше года на то, чтобы определиться с трубами.

В 2017 году должны завершить строительство новой ветки, которую по программе «Чистая вода» тянут в поселок Лесной из Заречного. Также там необходимо строить и канализационную систему, но это будет уже вторым шагом к тому, чтобы создать местному населению современные и комфортные условия проживания.

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Гость|08.12.2017 19:08|

Про %ты увеличения промышленной и с\х продукции мне больше нравится.

Гость|08.12.2017 19:45|

А в тарифе были же деньги заложены на модернизацию еще при Чернове забыли наверно !!!

Имя: Гость
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